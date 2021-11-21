كواليس إعادة فتح باب اشترك الناشرين فى معرض القاهرة للكتاب

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن استمرار فتح باب الحجز للناشرين المشاركة بالمعرض حتى 25 نوفمبر الجاري.

“الدستور” علمت من مصادرها أن عددًا من دور النشر لم تشترك فى دورة معرض القاهرة الدولى للكتاب حتي غلق باب الاشتراك الخميس الماضى، أبرزها “دار ميريت، دارالأدهم”، وهو ما دفع اللجنة العليا لمد باب الاشتراك حتي يوم 25 من نوفمبر الجاري حتي يتسنى لدور النشر الاشتراك والتسجيل فى فعاليات الدورة الـ53.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى بيان صحفي، إن القرار جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة.

وأضافت أنه ذلك يأتى ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام خلال الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان كضيف شرف.

وفى سياق متصل التقى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفدًا من الجانب اليوناني ضم كلًا من: ستافرولا سبانوذي “مديرة مؤسسة الثقافة اليونانية - فرع الإسكندرية”، والدكتور خالد رؤوف منسق عام النشاط الثقافي والتعليمي بالمؤسسة، وخريستوس باباذوبولوس “مدير المركز اليوناني الثقافي - التابع للجالية اليونانية بالقاهرة”.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل، تشهد احتفاءًا خاصًا بالكاتب الكبير يحيى حقى.

وأضاف الحاج على، فى تصريحات نقلها موقع معرض الكتاب، أن الهيئة من المقرر أن تطبع كتابًا خاصًا بالراحل يحيى حقى، لم يصدر من قبل.