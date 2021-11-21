الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 أشخاص سرقوا لودر بالإكراه في القطامية للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، 3 أشخاص في واقعة اتهامهم بسرقة لودر بالإكراه من سائق بسبب خلافات مالية بالقطامية، للمحاكمة الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق لودر، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بتضرره من «تاجر لوادر، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث» وآخرين، لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته، وعقب وصوله  للمكان المشار إليه فوجئ بسيارة يستقلها المشكو في حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه، وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته وتعدوا عليه بالضرب واصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهًا عنه، وقام أحدهم باستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

عقوبة السرقة

يذكر أن عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:


بينما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

حبس محكمة سرقة نيابة لودر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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