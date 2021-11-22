الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: مقاومة المضادات الحيوية تتسبب فى إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر الوفاة

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تتغير البكتيريا وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة فى علاج العدوى المسببة لها.


وأشارت إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب فى إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر الوفاة.


وقالت إنه لتقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية يجب عدم استعمالها إلا بعد استشارة الطبيب، مشيرة إلى ضرورة إكمال العلاج حسب توجهات الطبيب حتى إذا شعرت بالتحسن.


وحذرت من تبادل المضادات الحيوية مع الغير، وعدم استعمال ما تبقى من المضادات الحيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية.


ومن جانبها، قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن العالم يحتفل بإطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة الميكروبات للأدوية من 18 إلى 24 نوفمبر، تحت شعار "انشر الوعي وساهِم في وقف الميكروبات للأدوية".


وأضافت أن الأسبوع العالمي يهدف إلى زيادة الوعي بشأن الاستخدام الأمثل للأدوية المضادة للميكروبات خاصة المضادات الحيوية في العالم، والتشجيع على إتباع أفضل الممارسات بين عامة الناس ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات والقرارات؛ للتخفيف من ظهور المزيد من الميكروبات المقاومة للأدوية وانتشارها.
 

وأشارت إلى أن مشكلة الميكروبات المقاومة للأدوية من أخطر المشكلات التي تواجه العالم حاليا، حيث إنها تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، لذلك تطلق منظمة الصحة العالمية وشركاؤها فعاليات لزيادة الوعي بين الأفراد والمجتمعات والهيئات وتدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الفعاليات.


ونوهت بأن المنظمة تدعو جميع الهيئات للتزين باللون الأزرق، لجذب الاهتمام حول ظاهرة مقاومة الميكروبات للأدوية، لافتة إلى أن حملة "التزين بالأزرق" ستتم على جميع مستوى العالم، داعية جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام إلى المساهمة في زيادة الوعي بين المواطنين للتغلب على هذه المشكلة العالمية. 

الصحة مقاومة المضادات الحيوية البكتيريا المضادات الحيوية العدوى مدة المرض مخاطر الوفاة استشارة الطبيب

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وائل لطفي

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