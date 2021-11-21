النيابة تطلب تحريات المباحث حول صاحب مخزن زيوت الطعام الفاسدة بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس صاحب مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في زيوت الطعام الفاسدة بالمرج، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، ومقيم بذات الدائرة، لإدارته مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «زيت طعام» بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من زيت الطعام.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية:

يذكر أن تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد علي 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.