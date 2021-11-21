أبو العينين يستعرض إنجازات مصر في مؤتمر عالمي: ما تحقق في 6 سنوات يتجاوز ما تم خلال 20 عامًا



شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، مع كبرى الشخصيات السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة الامريكية والوطن العربي.



وعرض النائب محمد أبو العينين فيلمًا تسجيليًا في فعاليات المؤتمر عن إنجازات الدولة المصرية في 7 سنوات بكافة القطاعات.



وقال وكيل مجلس النواب، إن هناك رسائل سلبية عن مصر يتم تصديرها للخارج بشكل خاطيء، لكن الحقيقة أن مصر تزدهر وتحقق تقدمًا في كافة المجالات، وإذا ما قمتم بزيارة لمصر ودراسة التطور الحادث بها ستجدون نتائج هائلة.



وأضاف أبو العينين أنه خلال الـ 7 سنوات الأخيرة حققت مصر إنجازات كبيرة، وعلى سبيل المثال إنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تفوق مساحتها، مساحة القاهرة 3 مرات، وتعتبر أكبر مدينة ذكية في العالم، وسيتم الانتقال إليها خلال شهور قليلة ".



وتابع أبو العينين: "الرئيس السيسي منذ شهرين أعلن عن الجمهورية الجديدة وهذا يعني الكثير لحياة المصريين، ومنذ أسبوعين أعلن الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر ما يعني انتشار الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر".



وقال أبو العينين إننا نهزم الإرهاب الذي يقف امام الإنسانية، وأمام ما نحققه من تقدم، وجماعات الإرهاب التي تحاول تشويه الدين وليس لها علاقة بالفكر الإسلامي وتعليماته.



وقال إن معدلات النمو في مصر في ازدياد كبير، فقد تجاوزت 5.6 %، ونسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 90 %، والسياحة تعود بشكل كامل في كل المدن، واكتشافات الغاز والنفط تزدهر وتتوسع، حيث نجحنا في تلبية الطلب الداخلي من الغاز، وأصبحنا نُصدّر للخارج أيضًا.



وأكد أبو العينين أن 28 محافظة مصرية تحظى بالتطور والاهتمام من جانب القيادة السياسية، حيث أطلق الرئيس السيسي مشروعًا تنمويًا ضخمَا يغير حياة 58 مليون مصري بتكلفة 700 مليار جنيه، بواقع 14 ألف مشروعًا مختلفا، ويركز على الفئات الأكثر فقرًا، وهو مثال جيد على سرعة النمو التي تحدث في كل ربوع مصر.



وقال إن الرئيس السيسي تحدث في خطابه عن المشروعات التي حدثت في مصر على مدار 6 سنوات، وأعتقد أنه يتجاوز ما حدث خلال 20 عامًا.



كما وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس االنواب رسائلًا هامة للرأي العام الأمريكي، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات العربية – الأمريكية، قائلًا إن الكثير من الأمور ليست معروفة لديكم عن مصر، وهناك من يتعمد تصدير صورة سلبية عن البلاد، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطوات كبيرة نحو التطور والنمو، وأكد ن الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن أدركت دور مصر القوي فى المنطقة، والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة في الوقت الحالي، شراكة مهمة للغاية في الشرق الاوسط، على مستوى التواصل بين القائدية والجهات المعنية في البلدين.



وقال أبو العينين إن مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بغزة، وتسير في طريقها نحو التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعمل على تصحيح الأوضاع فى ليبيا والعراق.



وأكد وكيل مجلس النواب أن مصر أوقفت كارثة كانت ستحدث من تدخلات المقاتلين الأجانب وداعش فى ليبيا، قائلًا: "حذرنا من الوضع فى ليبيا والرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء للحفاظ على وحدة الشعب الليبي".

وشدد أبو العينين على أن مصر لا تتدخل فى الشأن الداخلي الليبي، وبقاء المقاتلين يشكل خطرا على المنطقة بأكملها.