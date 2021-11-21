الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بروكسل: آلاف الأشخاص يحتجون على تدابير مكافحة كورونا المؤثرة على الأعمال

آلاف الأشخاص يحتجون
آلاف الأشخاص يحتجون على تدابير مكافحة كورونا

احتشد آلاف المتظاهرين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للإعراب عن احتجاجهم على التدابير المشددة المكافحة للارتفاع الأخير في الإصابات بـ (كوفيد-19)، والمؤثرة على بعض قطاعات الأعمال.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن العديد من الأشخاص احتجوا أيضًا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأي تحركات لفرض تطعيمات إلزامية.
كما أنه تم رصد حشود تصطف خلف لافتة ضخمة مكتوب عليها عبارة "معًا من أجل الحرية"، كما أُطلق قنابل دخان ومفرقعات النارية للإعراب عن الاحتجاج، ومن المقرر تنظيم مسيرة إلى مقر الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد من الدول الأوروبية قد شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية تنظيم مسيرات؛ حيث تشدد الحكومات على الإجراءات التي تهدف إلى الحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض، والأمر ذاته الذي يؤثر بشكل خاص على قطاع المطاعم وغيره.

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم ارتفع إلى 257 مليونا و183 ألفا و50 حالة.

وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و146 ألفا و541 حالة.

وأشارت “جونز هوبكنز” إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و701 ألف و788 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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