اليمن و الصين يبحثان التعاون الثنائي في مجال الطاقة

بحث وزير النفط والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود، مع سفير الصين لدى اليمن كانج يونج، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وإمكانية عودة الشركات الصينية للاستثمار في قطاع النفط والمعادن وفي مقدمتها شركة سنوبك العالمية العاملة في القطاع 71 والمشاركة في عدد من القطاعات النفطية.

و استعرض - خلال لقائهما اليوم الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إمكانية استكمال العمل بمشروع محطة الكهرباء بشركة مصافي عدن.

و ثمن وزير النفط اليمني، العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين اليمن والصين، معربا عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية لحكومة الصين الصديقة على موقفها الداعم لأمن واستقرار وتقديم المساعدات في مختلف المجالات لاسيما الانسانية.

من جهته أكد السفير الصيني، استعداد بلاده للتعاون الكامل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ودعمها وتعزيزها والتنسيق مع وزارة النفط في تنشيط مجالات العمل في المرحلة القادمة.