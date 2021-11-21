الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن و الصين يبحثان التعاون الثنائي في مجال الطاقة

وزير النفط والمعادن
وزير النفط والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود

بحث وزير النفط والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود، مع سفير الصين لدى اليمن كانج يونج، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وإمكانية عودة الشركات الصينية للاستثمار في قطاع النفط والمعادن وفي مقدمتها شركة سنوبك العالمية العاملة في القطاع 71 والمشاركة في عدد من القطاعات النفطية.
و استعرض - خلال لقائهما اليوم الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إمكانية استكمال العمل بمشروع محطة الكهرباء بشركة مصافي عدن.
و ثمن وزير النفط اليمني، العلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين اليمن والصين، معربا عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية لحكومة الصين الصديقة على موقفها الداعم لأمن واستقرار وتقديم المساعدات في مختلف المجالات لاسيما الانسانية.
من جهته أكد السفير الصيني، استعداد بلاده للتعاون الكامل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ودعمها وتعزيزها والتنسيق مع وزارة النفط في تنشيط مجالات العمل في المرحلة القادمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

من بكيزة إلى سكينة.. شخصيات سهير البابلى ارتبط بها جمهورها

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

لجنة إدارة الزمالك تصدر بياناً بعد استقالتها

«خايفة من الحساب».. هكذا تحدثت سهير البابلي عن الموت قبل وفاتها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس