الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خطف 5 صينيين من منجم شرق الكونغو الديموقراطية

منجم شرق الكونغو
منجم شرق الكونغو الديموقراطية

خطف مسلحون مجهولون خمسة صينيين يعملون في منجم ذهب وقتل شرطي كونغولي وجرح آخر فجر اليوم الأحد في اقليم جنوب كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية ومحلية.


قال المتحدث باسم الجيش في المنطقة ديودوني كاسيريكا عند الساعة الثانية فجرا، تعرض معسكر يضم مجموعة من الصينيين لهجوم شنته ارهابيين  “في موكيرا”، وهي قرية تبعد حوالى 25 كيلومترا عن مركز فيزي.


وأضاف "كان عددهم يبلغ 14، وتم اقتياد خمسة منهم من قبل المهاجمين الى جهة غير معلومة" مشيرا الى أن التسعة الاخرين نقلوا الى مكان آمن.
وأشار العقيد ديفيد إيبانغا قائد فوج القوات المسلحة في فيزي إلى مقتل شرطي واصابة آخر خلال الهجوم.
وقال لوسامبيا وانومبي، رئيس المجتمع المدني في فيزي، إن الصينيين المخطوفين من موظفي شركة كانت تدير منجما للذهب في المنطقة منذ أربعة أو خمسة أشهر.
ولفت إلى أن "الشركة واجهت صعوبة في بدء نشاطها، بسبب احتجاجات السكان الذين اتهموها بعدم احترام المواصفات".
في شمال كيفو المجاورة، قال "المعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة" إن متمردين مفترضين على علاقة بـ"حركة 23 مارس" قتلوا حارسا في حديقة فيرونغا الوطنية ليل السبت.
وأوضح المعهد أن الهجوم “نفذه حوالى مئة فرد مسلحين ” قرب قرية بوكيما في منطقة ميكينو.
وأضاف في بيان الأحد أن "الجناة المفترضين أعضاء سابقون في حركة 23 مارس تجمعوا على الحدود الرواندية الأوغندية ويسعون لإقامة قواعد على أراضي حديقة فيرونغا الوطنية".
و"حركة 23 مارس" واحدة من أكثر من 120 جماعة ارهابية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي من ارث الحروب الأهلية في المنطقة قبل أكثر من عقدين.

الكونغو الديموقراطية صينيين جنوب كيفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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