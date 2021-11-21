متابعة مستمرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المميز و 24 أكتوبر بالسويس (صور)

أجرى خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساء الأحد، جولة لمتابعة أعمال رفع الإشغالات والعشوائيات والاستعداد لبدء أعمال دهانات العمارت وأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات لتصبح منطقة حضارية تواكب إنشاء المجمع الطبي للتأمين الصحي الشامل.

وتطرقت الجولة لمُتابعة أعمال إزالة الأكشاك المخالفة والعشوائية، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأكد السكرتير العام خالد سعداوي، على جهاز التجميل والحدائق تكثيف أعمال النظافة داخل المسطحات الخضراء والحفاظ علي الحدائق العامة.

وتابع الأعمال في الجولة المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وأشرف سليمان مدير ادارة الطوارئ والتدخل السريع والمهندسة رضا عبود نائب رئيس جهاز التجميل والحدائق بالمحافظة وإدارات الإشغالات والمرافق والتنظيم والمتابعة بحي فيصل والشركات المنفذة لأعمال التطوير.

تأتي تلك الجولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس باستكمال إزالة العشوائيات والإشغالات والتعديات ورفع أي مخالفات بـ 24 أكتوبر والمميز والمنطقة المحيطة بالمجمع الطبي للتأمين الصحي الشامل بحي فيصل.

سعداوي خلال جولة متابعة الأعمال بالسويس

سعداوي خلال جولة متابعة الأعمال بالسويس

سعداوي خلال جولة متابعة الأعمال بالسويس

سعداوي خلال جولة متابعة الأعمال بالسويس

سعداوي خلال جولة متابعة الأعمال بالسويس

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