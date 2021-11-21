شهوة النجاح.. تامر حسين يعلق على تصدر عمرو دياب لـ«يوتيوب»

علق الشاعر تامر حسين على نجاح عمرو دياب في تصدر قائمة الأعلى استماعا في مصر والعالم العربي على موقع «يوتيوب».

وقال تامر حسين الذي عمل مع الهضبة مؤخرًا في أكثر من عمل غنائي عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «بكتب البوست ده على الحياد في عز نجاحي بفضل الله تعالى وبدعم كل الجمهور الراقى اللى بيسقف لنا ع الغنوة الحلوة اللى بيسمعها فكل شوارع الوطن العربى بوست موجه لبعض الزُملاء الإعلامين بالإثبات والدلائل وللجمهور الغالى اللى بنحترم عقليته ومصدقيتنا معاه».

وتابع حسين: «البوست بُمناسبة تصدُر الفنان عمرو دياب ودى حاجه معظمنا مايستغربهاش الراجل بقاله ٣٠ سنة شايل الصناعة على كتافه وماشاء الله (نفسهُ طويل) أنا فاكر وأنا صغير وبشترى مجلات فنية موسيقية كنت كُل سنة ألاقى المُنافسة بينه وبين فُلان ١٩٩٢ وفي الأخر عمرو دياب ينتصر ويِفرق فيطلع له فُلان فالراجل يشتغل على نفسه أكتر ويفرق وبين فُلان وفلان كان في فترة مهمه وجميلة ومنافسه شريفة بينه وبين الفنان محمد فؤاد ومعظم جيله اللي كانوا بيمتعونا وبنستفاد برُقى الذوق وأغانى بتمسنا سواء من عمرو دياب أو الكينج محمد منير أو الفؤش ومحمد محيى والراحل عامِر مُنيب ومحمد محيى والنجم الكبير الموزع حميد الشاعري» .

واستكمل: «فترة التسعينات الجميلة للجيل اللي عاصر المنافسة الممتعة بالإجماع وتحديداً بعد البوم (تملي معاك) عمرو دياب فرق كتير خطوات موسيقية عن جيله وكان بينزل كل سنه أو سنتين وغيره من الزُملاء في جيله اللى اتعطل بسبب ظروف إنتاجية أو تراجع مستواه الفنى واختياراته أو أو الخ، وطلع بعديهم جيل جديد مُشرف وناجح ومحقق ذاته وعندهم جماهيرية (ومازال) عمرو دياب بينافس بشرف وتعب وإصرار وغير (مُلتفت) باصص لعمرو دياب فقط ولطموحاته وجمهوره اللى متعشمِ فيه ومشبعشى نجاح ولا مل ولا اكتفىّ دايما».

وقال حسين: «كان عمرو دياب يقولى نفسي أنجح فأضحك أقوله بعد ده كله وفاكر جملته الشهيرة اللى هى درس من دروس حياتى، بُص يا تامر أنا الحمد لله معايا فلوس وشهرة وستر بس مفيش حاجه في الدنيا تساوى عندى (شهوة النجاح) بتاع النهاردة يهمنى يكلموني عن أغنية جديدة لسه عاملها وأحدث أعمالى مش فترة زمنية فى حياتى عشان كده هو مازال بروح الهاوي العاشق للنجاح والباحث عن أدواته باستمرار».