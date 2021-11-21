الزراعة: إنتاج أصناف جديدة من الذرة الصفراء بإنتاجية 30 أردب للفدان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن تسجيل أصناف جديدة من الذرة الشامية من الهجين الثلاثي الأصفر، بمتوسط إنتاجية تصل إلى 30 أردب للفدان.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الحقلية بوزارة الزراعة وافقت على تسجيل صنف جديد من الذرة الشامية هو الهجين الثلاثي 377 الأصفر، بإنتاجية متوسطة تصل إلى 27 – 30 أردب للفدان.

وأضاف «خليل» في تصريحات صحفية، أن الصنف الجديد من الذرة الشامية الصفراء يتميز بالمحصول العالي وصفات الجودة العالية من ناحية القيمة الغذائية، وتعدد الاستخدام، موضحًا أن الهجين الجديد يمكن استخدامه كمحصول سيلاج بالكلوز أو بدون الكوز، بالإضافة إلى السعر المناسب لمزارعي الذرة الصفراء من ناحية تكاليف شراء التقاوي.

طفرة في إنتاجية محصول الذرة الشامية الأصفر

وفي ذات السياق، قال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس قسم بحوث الذرة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن الصنف الجديد بإنه من المحاصيل الموفرة للمياه مقارنة بالأصناف التقليدية، مشيرًا إلى أنه يعد من الأصناف المتوقع أن تحقق طفرة في إنتاجية محصول الذرة الشامية الأصفر، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من الذرة الصفراء.

وأضاف، أن الخطة البحثية لقسم بحوث الذرة الشامية يستهدف استنباط أصناف من الذرة تحقق أهداف خطة الدولة في التوسع في زراعات الذرة الشامية، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.

يذكر أن بدأت الأنشطة البحثية لمختلف محاصيل الحقل فيما عرف باسم قسم تربية النباتات خلال الفترة من 1903 إلى 1910، ثم تحول إلى قسم الزراعة خلال الفترة من 1910 إلى 1958، ثم تحول إلى مراقبة بحوث المحاصيل الحقلية من 1958 إلى 1972، والتي تطورت إلى معهد بحوث المحاصيل الحقلية من عام 1973 وحتى الآن.