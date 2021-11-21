«اللهو القاتل».. مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في المنوفية

لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء الأحد، عقب ملامسة لأحد الأعمدة المتهالكة أمام منزله بعزبة كرم التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، َحيث سادت حالة من الغضب الشديد من أهالي العزبة من إهمال مسؤولي الكهرباء التي أدت لوفاة الطفل.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطار مأمور مركز أشمون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة الطفل" باسم أبو شبك الذى يبلغ من العمر ١٤ عامًا، مقيد بالصف الثالث الإعدادي عقب ملامسة لعمود كهرباء متهالك أمام منزله بالعزبة أثناء لهوه بالكرة، أدى إلى وفاته بالحال وفشلت محاولة إنقاذه.

سادت حالة من الغضب الشديد من أهالي مركز أشمون بسبب الإهمال الذي أدى لوفاة أحد أبنائهم مطالبين بمعاقبة كل من تسبب في الواقعة ومحاسبة المقصرين، خاصة أنه كان يجب عمل صيانة الأعمدة المتهالكة قبل فصل الشتاء؛ حرصًا على حياة المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وتم دفن الطفل بعد معاينة الطبيب الشرعي في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد.