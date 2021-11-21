الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن وفرنسا يبحثان سبل تفعيل التعاون والشراكة بالمجال النفطى

وزير النفط والمعادن
وزير النفط والمعادن اليمنى عبدالسلام باعبود

بحث وزير النفط والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، سُبل تفعيل التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجال النفطي والغازي.

وأكد الوزير باعبود، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، متانة العلاقات اليمنية الفرنسية في مختلف المجالات، لاسيّما مجالات النفط والغاز، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمساندة ودعم الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة لإنعاش مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين الجانب الاقتصادي والخدمي الذي يشكل العامل الأهم في عملية الاستقرار، ما يتطلب توفير الإيرادات من كل قطاعات الدولة الإيرادية، وأهمها القطاع النفطي والغازي.. منوها بالجهود المبذولة لتفعيل عمل المؤسسات الحكومية وتقديم كل الخدمات للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية، خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم جهود الحكومة الشرعية ورغبة الشركات النفطية بالاستثمار في اليمن، وكذا الحرص على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة النفط والمعادن لضمان تفعيل الشراكة بين الجانبين بهذا القطاع الحيوي والمهم.

كما بحث وزير النفط اليمني مع سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وإمكانية عودة الشركات الصينية للاستثمار في قطاع النفط والمعادن.

وناقش اللقاء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إمكانية استكمال العمل بمشروع محطة الكهرباء بشركة مصافي عدن.

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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