الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسى الليبى» يؤكد التزام المجلس بإجراء الانتخابات فى موعدها

المنفي
المنفي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، حيث تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

أوضح رئيس المجلس أن العلاقات الليبية - المالطية تشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد سفير مالطا عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

وقال المريمي، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) ـ "إن غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون".

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

3 شروط.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس