«الرئاسى الليبى» يؤكد التزام المجلس بإجراء الانتخابات فى موعدها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، حيث تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

أوضح رئيس المجلس أن العلاقات الليبية - المالطية تشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد سفير مالطا عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

وقال المريمي، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) ـ "إن غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون".