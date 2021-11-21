الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الإماراتية» تستضيف ورشة عمل حول الشراكة في العمليات العسكرية غدًا

وزارة الدفاع الإماراتية،
وزارة الدفاع الإماراتية،

تستضيف وزارة الدفاع الإماراتية، غدا الاثنين، بالعاصمة أبوظبي، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل حول الشراكة في العمليات العسكرية (PMO)، بمشاركة أكثر من 30 مسؤولاً من كبار الضباط العسكريين من 24 دولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الورشة - التي ستستمر 3 أيام - تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الضباط العسكريين والعاملين في مجال التعاون الإنساني والخبراء الأكاديميين على مستوى العالم بشأن أفضل الممارسات التي تهدف إلى تعزيز وحماية المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال والأعيان المدنية وتقييد وسائل وأساليب القتال في العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة.

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وائل لطفي

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