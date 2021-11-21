الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما شقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر

عاطلين
عاطلين

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيدة داخل شقتها بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من «ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم»، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على «مشغولات ذهبية – مبلغ مالي – جهاز لاب توب»، كرهًا عنها ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استخراج المتهم المذكور من محبسه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب باستخدام "مفتاح مصطنع"، وإثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجنى عليها وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، واستولى على المسروقات كرهًا عنها ولاذ بالفرار.

 كما أضاف باقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق أثناء ارتكابه للواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط «جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية» من متحصلات الواقعة بمسكنه، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية الأسلحة البيضاء الاسلحة مدينة نصر تنسيق شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

3 شروط.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس