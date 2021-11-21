«دير العذراء مريم بالمحرق» يعلن عن مواعيد استقبال الزوار خلال صوم الميلاد

أعلن دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، اليوم الأحد، تزامنًا مع مع اقتراب بدء صوم الميلاد المجيد، أنه سوف يغلق أبواب الدير سواء أمام الأفراد أو الرحلات خلال فترة صوم الميلاد المجيد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

ويفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السابعة مساءًا مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الأديرة القبطية الارثوذكسية قرارًا مماثلًا، بالتزامن مع اقتراب بدء صوم الميلاد المجيد خلال الأسبوع الجاري ومن بينها دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الاحمر، كما يقتصر بعضها احتفالاته السنوية على الرهبان خلال صلوات القداسات والعشية ومن بينها دير القديس مارمينا العجائبي بكينج مريوط بالاسكندرية، والذي سوف يسمح للزوار بزيارة مزارات القديسين فقط خلال فترة الاحتفال بعيده .

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ ٢٥نوفمبر ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاختفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني 7 يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

وتتأهب الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعاده خشبة الصليب في عصر الأمبراطور هيرقل.