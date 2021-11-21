محافظ الوادي الجديد: الإنتهاء من زراعة مليون نخلة جديدة أبريل المقبل

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، في بيان له اليوم، إن الدولة تسعي إلي انتاج 150 ألف طن تمور من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة في الوادي الجديد، وتم التعاقد على أكثر من 90 ألف فدان ضمن هذا المشروع، ونستهدف إدخال فسائل جديدة من الإمارات وأمريكا ودول أخري، وخلال شهر أبريل المقبل سيتم الانتهاء من زراعة أول مليون نخلة، وما تم التعاقد عليه من مساحات يؤهلنا لزراعة 4 ملايين نخلة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن النخيل ينتج 40 كيلو مخلفات سنوياً وحجم المخلفات يصل إلي 200 مليون طن سنوياً، لذلك جري تدشين عدد من المصانع لعملية تدوير مخلفات النخيل

وفي سياق متصل، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن بدء تنفيذ منظومة السكون المائى وخفض عدد ساعات تشغيل آبار الرى داخل مدينة الخارجة، وذلك للحد من مخاطر برك الصرف الزراعى داخل الكتلة السكنية، مؤكدا أن الهدف من تطبيق نظم الرى الحديث والمطور هو الحفاظ على الخزان الجوفى للأجيال القادمة فى ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر وحيد لمياه الشرب والرى.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن خطوات التنفيذ فى تطبيق هذه المنظومة بدأت كمرحلة أولى فى مركز الخارجة وتحديدا فى الزراعات المتاخمة للكتل السكنية وداخل كردون المدينة، حيث شكلت مياه الصرف الزراعى والمصارف الزراعية مشكلة داخل التجمعات السكنية.

وأكد المرسي أن محافظة الوادي الجديد تتمتع بأكبر مزرعة تمور بالعالم بمنطقة شرق العوينات في الركن الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية في مصر على بعد 500 كيلو متر من بحيرة ناصر حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات مما يجعلها مثالية.



يأتي ذلك في إطار توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية، لزراعة 8 أصناف من النخيل بالصحراء الغربية بالوادي الجديد وأسوان.