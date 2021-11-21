الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة غدًا.. العظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الإثنين، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- دمياط- بورسعيد- العريش) ووسط سيناء، تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
الإسكندرية 22 16
وادي النطرون 21 15
طنطا 21 15
شبين الكوم 22 15
دمنهور 20 15
بلطيم 20 15
مطروح 21 14
السلوم 22 14
سيوة 21 12
بورسعيد 22 16
دمياط 21 15
الزقازيق 22 15
المنصورة 22 15
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 15
رفح 21 15
رأس سدر 22 16
نخل 21 10
نويبع 21 16
طابا 20 16
كاترين 16 08
الطور 23 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
مرسى علم 26 17
الفيوم 22 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 12
أسيوط 23 11
سوهاج 23 14
قنا 24 14
الأقصر 24 15
أسوان 25 15
إدفو 25 15
أبوسمبل 25 14
الوادي الجديد 24 13
شلاتين 26 17
أبورماد 26 18
حلايب 25 18
رأس حدربة 25 19

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