التحقيق فى وفاة شخص وإصابة 8 إثر حادث سير بمحور «روض الفرج- الضبعة»

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص بسيارة أخرى، اليوم الأحد، بطريق "محور روض الفرج- الضبعة"، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الصحية تمهيدا للانتقال للاستماع لأقوالهم وصرحت بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الضبعة اتجاه محور روض الفرج.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.