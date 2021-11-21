الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى وفاة شخص وإصابة 8 إثر حادث سير بمحور «روض الفرج- الضبعة»

حادث تصادم ميكروباص
حادث تصادم ميكروباص

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص بسيارة أخرى، اليوم الأحد، بطريق "محور روض الفرج- الضبعة"، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الصحية تمهيدا للانتقال للاستماع لأقوالهم وصرحت بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الضبعة اتجاه محور روض الفرج. 

 على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم القاهرة الجديدة تحريات المباحث نيابة القاهرة الجديدة مصرع شخص محور روض الفرج

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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