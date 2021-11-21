ريم أحمد تنضم لأبطال حكايات «إلا أنا» مع إيمان العاصى

انضمت الفنانة الشابة ريم أحمد إلى أبطال وصناع حكاية «طعم الدنيا»، وهي ضمن حواديت مسلسل «إلا أنا» الذي يعرض حاليًا على قناة DMC، لتكون مشاركة ريم أحمد هي المشاركة الأولى لها في تلك الحكايات التي حققت نجاحاً كبيراً.

وقالت ريم أحمد، في تصريحات لجريدة «الدستور»، إنها سعيدة بالمشاركة في حكاية «طعم الدنيا»، خاصة أن الحكايات الخاصة بمسلسل «إلا أنا» حققت نجاحاً كبيراً في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الفكرة نفسها نجحت بشكل كبير اضافة إلى أن فكرة الحلقات القصيرة باتت مهمة في الدراما المصرية الفترة الأخيرة.

وأكدت ريم، في تصريحاتها، أن من رشحها للدور هو المخرج أحمد حسن، الذي حقق نجاحاً كبيراً بحكايات مختلفة من مسلسل «إلا أناى، متمنية أن يلي دورها فور ظهوره وعرض حكاية «طعم الدنيا» ردود أفعال قوية، خاصة أنه يعد عودة لها بعد غياب فترة.

وأشارت ريم إلى أنها سعيدة بالعمل مع كل صناع المسلسل، من بينهم المؤلف أمين جمال والمؤلف محمد أبوالسعد اللذان يقدمان حكاية مختلفة تماماً، مشيرة الى أنها سعيدة بالعمل مع شركة أوروما، ومؤكدة أنه من المفترض أن يعرض المسلسل على شاشة «دي إم سي».

حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»، يشارك في بطولتها كل من الفنانين كمال أبوريا، إسلام جمال، محمد علي رزق، وغيرهم من الفنانين، وإخراج أحمد حسن.

وتجسد الفنانة إيمان العاصي خلال الأحداث شخصية فتاة تنشأ في دار أيتام ومتفوقة في دراستها.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبدالبديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.