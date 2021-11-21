«الإحصاء»: 23.9% زيادة في مستخدمي الإنترنت المنزلي

حققت مصر خطوات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، لتحقيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض، إلا أن ظهور جائحة كورونا عالمياً دفع الدولة إلى الإسراع فى تنفيذ خطط التحول الرقمى.

وفى هذا الصدد، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التقدم المحرز محليًا فيما يخص تمتع المصريين بخدمات الإنترنت بشكل أوسع خلال الأشهر الماضية، إذ ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق التليفون المحمول إلى 62.7 مليون مستخدم خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 50.6 مليون مستخدم خلال الشهر المناظر من العام السابق بزيادة 12.1 مليون مستخدم خلال عام بنسبة 23.9%، فيما بلغ عدد مستخدمى الانترنت عن طريق الوصلة المنزلية USB حوالى 3.2 مليون مستخدم حتى شهر أغسطس 2021 مقابل 3.3 مليون مستخدم خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أظهر التقرير، الذى حصلت عليه "الدستور"، ارتفاع عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول إلى حدود 101.2 مليون مشترك حتى شهر أغسطس 2021 مقابل 96.2 مليون مشترك خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5 مليون مشترك خلال عام بنسبة ارتفاع 5.19%.

بدورها، تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الديمنامو فى تنفيذ مشروع مصر رقمية من خلال جهود الربط بين الجهات الحكومية وميكنة قواعد البيانات وتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومى والمتابعة والتقييم وهذه المنظومة من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف وهى: توجيه استثمارات الدولة ومتابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأوصولها، ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على حقوق الدولة، وتوجيه جهود التنمية فى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن جهود تطوير الخدمات الحكومية شملت تطوير 4700 مكتب صحة تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية، مما يسهم فى توفير 2 مليار جنيه سنويًا على الأقل.