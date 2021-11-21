محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات التعامل مع نتائج موجة الطقس السيء بالقنطرة شرق

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاحد، تنفيذ الإجراءات التي تم التوجيه باتخاذها ،من قبل مركز ومدينة القنطرة شرق، بالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، للتعامل مع نتائج موجة الطقس السيء والأمطار التي تتعرض لها البلاد هذا الاسبوع.



وتم تنفيذ توجيهات المحافظ بمركز ومدينة القنطرة شرق، بنزح مياه الامطار من شوارع المدينة والتصدي لأى معوقات بها ، بجانب مراجعة أعمدة الكهرباء للحفاظ على حياة المواطنين.



وتم نزح المياه من شارع التحرير، وشارع الجيش، ومنطقة سوق الاربعاء، وشارع الشهيد محمد عطوه ، شارع البوسطة ، وشارع أسيوط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.

وفي سياق متصل تلقت اليوم الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة عدد من البلاغات الخاصة بـ موجة الطقس السيئ منها، حدوث عطل لمحول كهرباء ضرب الضغط العالي المغذي لمركز ومدينة الإسماعيلية وجارى الإصلاح بالضبعية الشيخة سالمة .

أما حى ثان وحى أول فلا توجد أى خسائر سوى حدوث عطل بكشاف عمود إنارة بحي أول وعلى الفور تم إصلاحه.

وفى حى ثالث ، سقط عمود إنارة بشارع البيارات وتم قطع الكهرباء وعلى الفور تم رفع العمود دون أى خسائر .

كما تلقت الشبكة حدوث عطل بعمود الضغط العالى ١١ بقرية هويس سرابيوم بفايد والذى نتج عنه إنقطاع الإنارة حتى صباح باكر و سقوط عمود إنارة وتم رفعه كما حدث إنهيار جزئي لبعض المنازل المبنية من الطين ولا توجد أى إصابات .

أما مركز ومدينة القنطرة شرق ، فلا يوجد أى خسائر سوى تجمعات مياه الأمطار وتم الانتهاء منها بنسبة ٧٠ ٪.

وفى مركز ومدينة القصاصين ، سقط فرع شجرة كافور على الطريق وتم رفعها أما مركز ومدينة أبو صوير فلايوجد أى خسائر .

وفى مركز ومدينة التل الكبير ، سقط فرع شجرة كافور بقرية الظاهرية على الطريق وعلى الفور تم رفعها وفتح الطريق .

أما القنطرة غرب، فتلاحظ وجود تلامس كهربائي بعدد من أعمدة الإنارة بها وتم التعامل الفورى من قبل الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء والطاقة .



وقد شدد محافظ الإسماعيلية على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وكافة القطاعات تحسبا لوقوع أي حوادث أوأزمات من جراء الطقس السيء .



وتتلقى المحافظة كافة الشكاوى الطارئة على الأرقام الآتية ٣٣٨٠٢٤٠ - ٣٣٨٠٢٤١ و الخط الساخن ١١٤