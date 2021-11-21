الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

4 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب» الثلاثاء والأربعاء

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 4 طلبات إحاطة في اجتماعين متتالين. 

وتناقش اللجنة بجلسة الثلاثاء طلبي إحاطة، الأول مقدم من النائب أحمد رمزي حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق المناشي- الخطابة لمسافة 40 مترا بمحافظة الجيزة.

كما يتضمن الطلب الثاني المقدم من النائب خالد تامر طايع الحاجة إلى إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة أيضا.

وتناقش جلسة الأربعاء طلبي إحاطة أيضا، الأول من النائبة سولاف درويش حول ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب نظرا لاتساع المدينة وزيادة عدد السكان، والطلب الثاني من النائب محمد جبريل بشأن عدم جدوى خط السكة الحديد من مدينة السادات بالمنوفية وحتى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينة. 

يذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد سبق وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، والنائبة هناء فاروق، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدي إلى محافظة بورسعيد.

وعلقت ممثلة الحكومة المهندسة منار عبد الهادي مدير بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جار العمل بالوصلة بين دمياط الجديدة وجمصة بطول كيلو ونص، وسيتم إنهاء العمل بها خلال شهر وستنتهي مع بداية العام الجديد 2022.

ومن جهته، طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافاة اللجنة خلال شهر ونصف بخطاب متضمن إنهاء العمل بالوصلة وسيتم دعوة ممثلة الحكومة لاجتماع اللجنة للاطلاع على ما تم الانتهاء من عمله.

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