طه خليفة مصاب بإعاقة ذهنية فى أحداث مسلسل «أيام» أمام حورية فرغلى

كشف الفنان طه خليفة عن تفاصيل تعاقده مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل «أيام»، والذي تقوم ببطولته الفنانة شيرى عادل والفنانة حورية فرغلى، على أن يتم عرض العمل يوم 23 نوفمبر الذى يوافق يوم الثلاثاء المقبل، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وقال طه خليفة، في تصريحات لجريدة «الدستور»، اليوم الأحد، إنه سعيد بالمشاركة في العمل، مؤكداً أنه يتمنى أن يلقي الدور ردود أفعال قوية، مشيراً إلى أنه إذا حدث ذلك سيكون بسبب المخرج محمد أسامة الذي رشحه للدور، ويقدم شخصية «سامر» أحد الشباب المصابين بإعاقة ذهنية.

وأكد طه، في تصريحاته، أنه بذل مجهوداً كبيراً في الدور الذي يقدمه في مسلسل «أيام»، مشيراً إلى أن مشاهده أغلبها ستكون مع كل من الفنانة سماح السعيد التي تقدم دور والدته، والفنان حجاج عبدالعظيم والذي يقدم شخصية والده، إضافة إلى بعض المشاهد مع كل من الفنانين هاجر عفيفي ولقاء سويدان وحنان عادل وياسر صادق.

يذكر أن الفنان طه خليفة كانت آخر أعماله هو مسلسل «سلطانة المعز» مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل «فالنتينو» مع الزعيم عادل إمام، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، من بينها مسلسل «عائلة الحاج نعمان» وغيرها من الأعمال.

على الجانب الآخر، تجسد بطلة العمل حورية فرغلى دور فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة، وهو رياض الخولى.

أما شيرى عادل فتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عمها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالهما.

مسلسل "أيام"، بطولة كل من: حورية فرغلي، وشيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، ومى القاضي، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وحنان يوسف، وصفاء جلال، ومحمد دسوقىو ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.