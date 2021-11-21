الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيسة ملتقى «أولادنا» تسلم درع التكريم لنجل إيفلين بوريه بالفيوم

ملتقى اولادنا
ملتقى اولادنا

نظمت إدارة الدورة الخامسة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر يوما سياحيا بالفيوم، للتعريف بالأماكن السياحية غير النمطية بالمدينة.

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ملتقى اولادنا

وقامت إدارة الملتقي بعمل احتفالية بقرية تونس لتكريم  الفنانة «إيفلين بوريه» لدورها في إحياء صناعة الفخار.

وقامت سهير عبد القادر بتسليم درع التكريم لنجلها، الذي أبدى سعادة كبيرة لتكريم والدته عن مسيرتها، حيث جاءت في رحلة منذ أكثر من 65 عاما، إلى قرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأعجبت بالطبيعة الخلابة للقرية، وتطل على بحيرة قارون، وترتفع عن مستوى البحيرة، لتعود إليها وتترك دولتها سويسرا، وتقضي فيها بقية سنوات عمرها،  لتعلم أطفالها صناعة الخزف، وقامت بإنشاء مدرسة لتعليم الأطفال فن الخزف، واهتمت بتعليم الفتيات بالأكثر هذه الصناعة، وأصبح الكثير منهن أصحاب ورش لصناعة الخزف ومنتجاته، وكانت هي الأساس في تحويل القرية إلى مجمع لصناعة الخزف على مستوى المحافظة.

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ملتقى اولادنا

حولت مجهوداتها قرية تونس، من قرية غير معروفة إلى واحدة من أشهر القرى السياحية على مستوى مصر والعالم، وهي رائدة في السياحة البيئية.

وخلال الاحتفالية قدمت مجموعة من الفرق الفنية المشاركة بالملتقى مجموعة من العروض الفنية حيث شاركت كل من فرقة زوار الحضرة من تونس وفريق المؤسسة الدولية من ليبيا وفرقة موشابي من ناميبيا وفريق عزميتنا من الأردن وفريق ماما كولونيل من كونغوط، وفرقة الفالوجا للتراث الفلسطيني.

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ملتقى اولادنا
يوسف الصديق فريق صديق لبحيرة الحضرة الأماكن السياحية القرى السياحية لقرية رية ضرة البي لفتيات بمحافظة الفيوم المص بيئى أخل قرا لعام الع القو اجتما الطبيعة الخلابة ماع وكانت عامة مشار حية الص العروض الفنية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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