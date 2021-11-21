رئيسة ملتقى «أولادنا» تسلم درع التكريم لنجل إيفلين بوريه بالفيوم

نظمت إدارة الدورة الخامسة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر يوما سياحيا بالفيوم، للتعريف بالأماكن السياحية غير النمطية بالمدينة.

ملتقى اولادنا

وقامت إدارة الملتقي بعمل احتفالية بقرية تونس لتكريم الفنانة «إيفلين بوريه» لدورها في إحياء صناعة الفخار.

وقامت سهير عبد القادر بتسليم درع التكريم لنجلها، الذي أبدى سعادة كبيرة لتكريم والدته عن مسيرتها، حيث جاءت في رحلة منذ أكثر من 65 عاما، إلى قرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأعجبت بالطبيعة الخلابة للقرية، وتطل على بحيرة قارون، وترتفع عن مستوى البحيرة، لتعود إليها وتترك دولتها سويسرا، وتقضي فيها بقية سنوات عمرها، لتعلم أطفالها صناعة الخزف، وقامت بإنشاء مدرسة لتعليم الأطفال فن الخزف، واهتمت بتعليم الفتيات بالأكثر هذه الصناعة، وأصبح الكثير منهن أصحاب ورش لصناعة الخزف ومنتجاته، وكانت هي الأساس في تحويل القرية إلى مجمع لصناعة الخزف على مستوى المحافظة.

ملتقى اولادنا

حولت مجهوداتها قرية تونس، من قرية غير معروفة إلى واحدة من أشهر القرى السياحية على مستوى مصر والعالم، وهي رائدة في السياحة البيئية.

وخلال الاحتفالية قدمت مجموعة من الفرق الفنية المشاركة بالملتقى مجموعة من العروض الفنية حيث شاركت كل من فرقة زوار الحضرة من تونس وفريق المؤسسة الدولية من ليبيا وفرقة موشابي من ناميبيا وفريق عزميتنا من الأردن وفريق ماما كولونيل من كونغوط، وفرقة الفالوجا للتراث الفلسطيني.