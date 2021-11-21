ضبط 4853 دراجة نارية مخالفة وإعادة 49 سيارة مسروقة في أسبوع

بذلت وزارة الداخلية جهود رفيعة المستوى لرفع معدلات الأمن والإنضباط في الشارع و تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 4853 دراجة نارية مخالفة خلال أسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية في إحصائية رسمية لها، أنها تمكنت خلال الفترة نفسها من إعادة 49 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتها في محاضر رسمية على مستوى أقسام الشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارى مواصلة الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.