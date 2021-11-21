مياة الإسكندرية: «نوة المكنسة» خلفت 3 ملايين متر مكعب مياة (صور)

مع الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، هدأت نوة المكنسة قليلًا على معظم أنحاء عروس البحر المتوسط لتقل نسبة هطول الأمطار إلى كميات متوسطة، بعد يوم أمس الحافل بكميات من الأمطار غير المسبوقة.

ووفقًا لتصريحات المهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، فإن عمال الشركة يحاولون رفع 3 ملايين متر مكعب من المياه منذ أمس السبت، مؤكدًا أن غالبية مسؤولي وعمال الشركة في الشوارع، منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها الأمطار بالتساقط بغزارة على محافظة الإسكندرية، حتى يستطيعوا التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق التابعة لمدينة الإسكندرية.

نوة المكنسة»

وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن تكدسات مياة الأمطار في بعض الشوارع والطرقات ارتفعت بمعدل 30 سم عن مستوى سطح الأرض وذلك نتيجة تكدس كميات الأمطار الغزيرة التي واجهت المحافظة.

نوة المكنسة»

وتركت المكنسة آثارها في كثير من أحياء المحافظة، لتتكدس المياة بمنطقتي سبورتنج والابراهيمية وسط الاسكندرية، ومناطق سيدي بشر والعصافرة والمعمورة وفيكتوريا شرق الاسكندرية، علاوة على تكدسات كثيفة للأمطار غرب الاسكندرية في مناطق العجمي والهانوفيل والورديان واسفل كوبري الـ 21 ، وغرق وكالة الخضر والفاكهه بمنطقة العامرية.

ولن تشهد عروس البحر المتوسط تكدسات الأمطار في الطرق الجانبية فقط ولكن لن يسلم طريق الكورنيش الرئيسي بمسافات كبيرة ليتشبع شبكات الصرف الصحي من كميات أمطار النوة الشتوية.

نوة المكنسة»

وأوضح الشريف أن استعداد المحافظة للنوات بدأ منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحي بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية.

نوة المكنسة»

وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وتابع نافع، أنه قبل استقبال أول النوات الشتوية تم عمل نماذج محاكاه في البؤر الساخنه والتي بلغ عددها 113 منطقة وهي خطوات استباقيه تجنبًا للازمة الشتوية الناتجة من تكدسات مياة الأمطار.

نوة المكنسة�