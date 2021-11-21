تحت الطبع.. «انتفاضة آذار 1991 في كردستان العراق» للدكتور محمود زايد

يصدر قريبًا عن دار نفرتيتي للنشر بالقاهرة، كتاب "انتفاضة آذار 1991 في كردستان العراق في عيون الصحافة المصرية" للدكتور محمود زايد.

يرتبط الكتاب بانتفاضة وثورة اندلعت في العراق ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسين عقب عدوانه على الكويت، وتحديدا في مارس 1991 واهتمت الصحف المصريَّة بتنوعاتها الحكوميَّة والحزبيَّة والمستقلة، بهذه الانتفاضة من خلال رصد تحرُّكات القضيَّة الكرديَّة داخليًّا وخارجيًّا.

جاء هذا الاهتمام في فنون الصحف الخبريَّة والمقاليَّة والتقريريَّة والتحليليَّة، والصور، إضافةً إلى رؤى كلِّ صحيفة عن التطوُّرات ذات الصلة.

وناقش الكتاب أسباب الانتفاضة، والظروف التي اندلعت فيها، ومسمياتها، ومَن ورائها؟ وأحداثها، والمسار السياسي لقادتها، وموقف بغداد والدول الإقليميَّة والدوليَّة منها، وما كانت ترنو إليه الولايات المتحدة، وإيران وتركيا وبعض الدول العربيَّة من هذه الانتفاضة، والإشكاليات التي أثيرت حول أهدافها، والسيناريوهات التي تُوقعت.

كلُّ ما سبق وما يرتبط به تمَّتْ دراسته في عيون الصحافة المصريَّة، برصد ومناقشة ما ورد فيها من أخبارٍ ومقالاتٍ ومتابعاتٍ لأحداث الانتفاضة؛ تحليلًا وتعليلًا وتفسيرًا لنهج الصحف المصريَّة في التناول والعرض، وأثر ذلك على العلاقات المصريَّة الكرديَّة من جانب، وعلى العلاقات المصريَّة العراقيَّة من جانبٍ آخر.

ومن الرسائل التي يرسلها الكتاب أن مستوى اهتمام الصحف المصرية بالأحداث في العراق عامة وبالكرد خاصة ارتبط بمحددات عامة وخاصة، كـ مسار الحركة التحرريَّة الكوردية ميدانيًّا وسياسيًّا، ورؤية الدولة المصريَّة للحقوق القوميَّة الكرديَّة عمومًا، وحيثيَّة العلاقات المصريَّة مع الدول التي يعيش فيها الكرد، إضافة إلى كينونة علاقات مصر مع عراق صدام حسين أثناء حرب الخليج الثانية وما بعدها، إضافة إلى آليَّة التعامل المصريِّ مع الموقف الغربيِّ الذي يبسط مخالبه النفوذيَّة في منطقة الخليج آنذاك.

الكتاب يخلخل أحد معتقدات الشعب الكردي التاريخية التي تقول: "ليس للكُرد أصدقاء سوى الجبال". كما يُعدّ استكمالاً لما سبقه من كتب للمؤلف - من حجم الاهتمام المصري بالقضية الكردية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن. ومن ذلك ما برهنت به الصحافة المصرية في تناولها انتفاضة مارس1991 في كردستان العراق، باعتبارها واحدةً من أهم المحطات النضاليَّة الكرديَّة المحوريَّة ضدَّ نظام صدام حسين في وقتٍ لم يُمْسِ فيه عراقُ ما بعد حرب الخليج الثانية هو عراق ما قبلها، ولم تُصبح القضيَّة الكُرديَّة بعد هذه الانتفاضة على الوضع الذي كانت عليه قبلها.

بل إن تطورات الأحداث في الشرق الأوسط جعلت مصر أكثر قربًا من الانتفاضة جغرافيًّا وسياسيًّا وإنسانيًّا، زيادةً على موقف مصر الدائم في متابعة مسار الحركة التحرريَّة الكردية في ضوء علاقتها التاريخية مع الكرد، وفي ضوء رؤيتها لحقوقهم القوميَّة المعاصرة، وكذلك حيثيَّة علاقاتها مع الدول التي تتقاسم أراضي كردستان في خضم التحركات والأطماع الدولية الكبرى.

غاية الأمر أن هذا الكتاب يجيب عن كيفية تناولت الصحافة المصريَّة هذه الانتفاضة الربيعية؟ وبماذا فسّرتها؟ ولماذا؟ وما أثر ذلك على الانتفاضة، وعلى نظام صدام حسين، وعلى الأنظمة الإقليمية والغربية؟ هذا وغيره من القضايا المثيرة يناقشها الكتاب ويجيب عن استفساراتها؛ لعلنا نجد من يتمسك واقعيًّا بحتمية التعايش السلمي، والتعاون المشترك بين كل مكونات الشرق الأوسط واحترام حقوقها؛ للخروج بالمنطقة من نكبتها النزاعية الدموية، ومن كبوتها الرجعية.

الدكتور محمود زايد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك بجامعة الأزهر بالقاهرة. له العديد من الكتب والأبحاث والمقالات في الشؤون الكردية والشرق أوسطية، بعضها ترجمت بعضها إلى عدة لغات كالكُرديّة والفارسية والتركية، ومنها:

1- جهود محمد علي عوني التاريخية والثقافية. وزارة الثقافة بإقليم كردستان 2007م.

2- دور الشيخ محمود البرزنجي في الدفاع عن البوابة الشرقية للعالم الإسلامي في الحرب العالمية الأولى. المملكة العربية السعودية 2010م.

3- مطبعة كردستان العلمية أول دار نشر للكورد من على أرض الكنانة المصرية – القاهرة 2012م.

4- الكُرد في مصر عبر العصور (بالاشتراك) – القاهرة، 2012، 2019م.

5- موقف الصحافة المصرية من إبادة صدام حسين للشعب الكردي بالكيماوي في عمليات الأنفال "جريدة الأهرام المصرية نموذجًا"، منشورات كوردستانى نوى 2013م وجمال عرفان 2014 بالسليمانية.

6- نشاط الكرد في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. منشورات الأكاديمية الكردية بأربيل 2013.

7- دولة كردستان المستقلة والمؤامرات الغربية والإقليمية لإجهاضها. منشورات دار الرواق – القاهرة 2015م.

8- درية عوني التاريخ والحياة (بالاشتراك مع تامان شاكر) – القاهرة 2015.

9- رؤية درية عوني للقضية الكردية ومستقبلها بين سايكس بيكو والملامح الجديدة لخريطة المنطقة. السليمانية 2016م.

10- الحقوق القومية للكورد لدى النخبة الأكاديمية المصرية قبل وبعد ظهور داعش. منشورات چاودير – السليمانية 2016م.

11- النزاع الإيراني الكُردي على رواق الأكراد في الأزهر الشريف. منشورات بنگه ژين – السليمانية 2017م.

12- ثورة أيلول في الصحافة المصرية. القاهرة 2019م.

13- موقف بريطانيا من اتفاقية الجزائر 1975م. جامعة زاخو – 2019م.

14- دور الإعلام العربي في تحديد ملامح العلاقات العربية الكوردية. جامعة دهوك 2019م.