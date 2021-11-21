«تموين بورسعيد»: تشكيل غرفة عمليات تضم «المطاحن» و«تجارة الجملة» لحل شكاوى المواطنين

أعلن المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تشكيل غرفة عمليات مركزية شاملة تضم مندوبين عن الشركة العامة لتجارة الجملة، وأخر من شركات المطاحن ومندوب من الإدارات التموينية المنتشرة على مستوى المحافظة، لحل شكاوى المواطنين.

وقال وكيل الوزارة في تصريح لـ"الدستور" إن هذا الاقتراح بتشكيل غرفة عمليات شاملة تضم المطاحن والشركة العامة لتجارة الجملة لأول مرة يتم تنفيذه على أرض الواقع في محافظة بورسعيد.