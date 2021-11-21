الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

رونين بار رئيس جهاز
رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي

أجرى رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، زيارة سرية إلى الأردن، خلال الأيام الماضية، التقى فيها عددا من مسؤولي وكبار رؤساء الأجهزة الأمنية هناك.

وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الشاباك بحث مع مسؤولي الأجهزة الأمنية في الأردن سبل التصدي لتهريب الأسلحة ومكافحة الإرهاب، خاصةً أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات مكثفة لتهريب الأسلحة لداخل تل أبيب.

وخلال الاجتماعات، أكد رئيس الشاباك أن إسرائيل تولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقات مع الأردن، وتكثيف التنسيق الأمني معها، خاصةً أن الحدود بين عمان وتل أبيب طويلة وتحتاج إلى ضرورة وجود حراسة شديدة، وذلك لمنع تسلل عناصر إرهابية، ومحاولات تهريب الأسلحة.

إسرائيل تعزز علاقاتها مع الأردن

ولم تكن تلك الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى الأردن، منذ تولي نفتالي بينيت رئاسة الوزراء، إذ إن الأخير، وحكومته، يسعون إلى عودة العلاقات مع المملكة، بعد التوتر الذي سادها خلال رئاسة بنيامين نتنياهو للوزراء.

وأجرى كل من بينيت، وبيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ويائير لابيد وزير الخارجية هناك، بالإضافة إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، عدة زيارات سرية إلى الأردن، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها بالمملكة الأردنية، إذ إنه تم توقيع اتفاق تبادل تجاري بينهما، أوائل شهر نوفمبر الجاري، من أجل "تسهيل" تصدير بضائع إلى السوق الفلسطينية بنحو 730 مليون دولار سنوياً.

وكذلك، وقع الجانبان، خلال شهر أكتوبر الماضي اتفاقا لشراء عمان 50 مليون متر مكعب من المياه من تل أبيب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 1994.

الشاباك رئيس الشاباك الأردن الأجهزة الأمنية الإرهاب تهريب الأسلحة

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

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