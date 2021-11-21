بسبب سوء الطقس.. انهيار شرفتي عقار بكورنيش الإسكندرية

تسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة في الاسكندرية، في انهار شرفتي أحد العقارات الكائنة بكورنيش منطقة العصافرة بحري دون إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري، وانتقلت ضباط مباحث القسم ومسؤولي الحي إلى موقع الحدث.

- نتائج المعاينة

وبالمعاينة والفحص تبين انهيار شرفتي عقار بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، تم وضع حواجز حديدية، ورفع الحطام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

في سياق آخر، كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد تابع، صباح الأحد، أعمال الانتهاء من تصريف معظم تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بشارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول، وذلك عقب جولته مساء أمس، وتوجيهاته بتكثيف جميع الجهود لكسح مياه الأمطار.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ أنه تواجد مساء أمس بشارع مصطفى كامل حيث تراكمت كميات كبيرة جداً من مياه الأمطار نتيجة لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة دون توقف، مؤكداً أنه تم كسح جزء كبير من مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.

وأكد المحافظ أن جميع المناطق التى تعرضت لسقوط أمطار غزيرة على مستوى أحياء المحافظة تم تصريف مياه الأمطار بها. لافتاً إلى أن هناك بعض الشوارع الجانبية جاري العمل على تصريف مياه الأمطار بها.