الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

حالة من الخوف وعدم الارتياح بسبب عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات والتي بدأت بمحافظة أسوان لتجتاح محافظتي القاهرة والجيزة أمس، فيتسأل المواطنون في جميع أنحاء الجمهورية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، تحسبا لأي ظرف قد يقع للأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تواجد خساير بقدر المستطاع.

 

أماكن سقوط الأمطار اليوم 

 

وتشهد سماء مصر اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

درجات الحرارة اليوم 


وبالنسبة لدرجات الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

 

أماكن سقوط الأمطار اليوم 

 

وتنشر الدستور في تقريرها عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 21-11-2021 ، في ضوء خدماتها المتنوعه تسهيلا وتيسيرا علي متابعيها في جميع أنحاء الجمهورية وخارجها، لتعلن الهيئة العامه للارصاد الجوية أن هناك أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد وفيما يلي أسماء المحافظات “السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ”.

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الأمطار متوسطة
أما عن الأمطار متوسطة فقالت الهيئة انها تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على المحافظات التالية “ الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش”.


وعن الأمطار خفيفة
وعن الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة في تكون “القاهرة الكبرى - مدن القناة - شمال الصعيد”.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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