«ريابكوف»: اللقاء بين «بوتين»​ و«بايدن»​ يتطلب تحضيرًا جيدًا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرجي ريابكوف​، اليوم الأحد، بأن اللقاء بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين،​ والأمريكي ​جو بايدن،​ يتطلب تحضيرًا جيدًا وهو ما يجري في الوقت الحالي.

وأشار ريابكوف، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن أجندة اللقاء المرتقب هائلة، متابعًا: "لكن الاتصال يجب تحضيره جيدًا كي يتحقق وهذا ما نقوم به".

وأوضح ريابكوف، أن لدى ​الولايات المتحدة​ مطالبات عدة ضد ​روسيا​، بما في ذلك بشأن ​أوكرانيا​، مشددًا على أنه يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن.

من جانبه، لفت المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد.

وكان بيسكوف، ذكر سابقًا أن لقاء بين الرئيسين، يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.