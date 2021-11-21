الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ريابكوف»: اللقاء بين «بوتين»​ و«بايدن»​ يتطلب تحضيرًا جيدًا

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره الأمريكى

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرجي ريابكوف​، اليوم الأحد، بأن اللقاء بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين،​ والأمريكي ​جو بايدن،​ يتطلب تحضيرًا جيدًا وهو ما يجري في الوقت الحالي.

وأشار ريابكوف، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن أجندة اللقاء المرتقب هائلة، متابعًا: "لكن الاتصال يجب تحضيره جيدًا كي يتحقق وهذا ما نقوم به".

وأوضح ريابكوف، أن لدى ​الولايات المتحدة​ مطالبات عدة ضد ​روسيا​، بما في ذلك بشأن ​أوكرانيا​، مشددًا على أنه يجب أن نشرح لهم ماهية التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن.

من جانبه، لفت المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، إلى أن موعد اللقاء بين بوتين وبايدن لم يتم تحديده بعد. 

وكان بيسكوف، ذكر سابقًا أن لقاء بين الرئيسين، يمكن أن يجري قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يستبعد عقده بعد حلول رأس السنة الجديدة.

نائب وزير الخارجية الروسي الرئيس الامريكي الرئيس الروسي قمة أمريكية روسية روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رفض دعوى مرتضى منصور لتفسير حكم «تعديلات لائحة الزمالك»

حبس عصابة غسلت 200 مليون جنيه 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات