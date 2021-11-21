الجارديان: استعدادات لتوفير لقاحات إضافية في بريطانيا للأطفال بين 5 و11 عاما

قال مسئولون بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الهيئة جاهزة لتوسيع نطاق توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة في حال حدوث تغيير في توصيات الخبراء بشأن الفئات التي يجب أن تتلقى اللقاحات، وذلك بعد أن أشار تقرير إلى أن الخطط المقترحة لإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما يمكن أن تصبح حقيقة العام المقبل.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن لقاحات كوفيد-19 مرخصة في المملكة المتحدة فقط للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، وأي قرار بتوسيع نطاقها لتشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ستتخذه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ووفقا للصحيفة، أفادت تقارير بأن مسئولين كبار بقطاع الصحة يستعدون لطرح اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما الربيع المقبل.

ونقلت عن مصدر لم يكشف عن اسمه أن الخطط الخاصة بالفئات التي تحصل على اللقاح يمكن أن تتغير.

بدورها، ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن اللقاحات سيتم السماح بها للأطفال في هذه الفئة العمرية فقط إذا تم استيفاء معايير السلامة والجودة والفعالية.

ومن جانبه، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه لن يقبل أبدا بوجود تطعيم إلزامي ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وردا على سؤال في لقاء تليفزيوني حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحذو حذو النمسا في جعل التطعيم إلزاميا، أجاب جاويد بالنفي.

وأضاف: "نحن محظوظون في هذا البلد، على الرغم من ترددنا في تلقي اللقاحات، فهو أقل بكثير من البلدان الأخرى في أوروبا"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقا للصحيفة، أشار جاويد قال جافيد أيضا إلى أن إنجلترا ملتزمة "بحزم" بالخطة الحالية (الخطة أ) للتعامل مع كوفيد، وأضاف أنه لا يرجح الانتقال إلى الخطة البديلة (الخطة ب) التي تتضمن العمل من المنزل وجوازات خاصة بالتطعيم والأقنعة الإلزامية.