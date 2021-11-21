رفض دعوى مرتضى منصور لتفسير حكم «تعديلات لائحة الزمالك»

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 أبريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق، والمتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

وتساءل رئيس الزمالك في دعواه عن مدى تطبيق اللائحة على النادي وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان، هل هي لائحة النادي المعدلة، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية وغير العادية والتي قامت اللجنة الأوليمبية بمراجعتها وتم نشرها في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ بالعدد ١٢٦ أم أنه سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة طبقاً للحكم في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/۱۰/۲۸.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11752 لسنة 76 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وآخرين.