الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. «قصر السينما » يستضيف هانى شاكر فى ندوة العلاقة بين الفن وحرية الإبداع

هانى شاكر
هانى شاكر

تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ورعاية وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالصالون الثقافى لقصر السينما، لعقد ندوة بعنوان “إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع”، وذلك يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر الجاري.

يُقام الحفل بحضور كلًا من "المخرج عمر عبدالعزيز ورئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار حلمي بكر والناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدةالأهرام، والمنتج محسن علم الدين عضو غرفة صناعة السينما، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين.

وتناقش الندوة ما وصل إليه الذوق العام والأذواق الفنية المختلفة التى ظهرت على الساحة مما قد يؤثر سلبًا على جيل بأكمله سواء فى ذوقه الفنى أو مفهومه عن حرية الرأي والتعبير عنها، نظرا لاختلافها جوهريًا وظاهريًا عما يجب أن تحمله رسالة الفن للتأثير على فكر وثقافة الشعوب.

 الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشأت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة.

في عام 1989 صدر القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989م لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتت

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة النجم هاني شاكر المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية الموسيقار الكبير حلمي بكر الناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم مدير العلاقة بين الفن وحرية الإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

3 شروط.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس