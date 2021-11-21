الثلاثاء.. «قصر السينما » يستضيف هانى شاكر فى ندوة العلاقة بين الفن وحرية الإبداع

تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ورعاية وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالصالون الثقافى لقصر السينما، لعقد ندوة بعنوان “إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع”، وذلك يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر الجاري.

يُقام الحفل بحضور كلًا من "المخرج عمر عبدالعزيز ورئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار حلمي بكر والناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدةالأهرام، والمنتج محسن علم الدين عضو غرفة صناعة السينما، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين.

وتناقش الندوة ما وصل إليه الذوق العام والأذواق الفنية المختلفة التى ظهرت على الساحة مما قد يؤثر سلبًا على جيل بأكمله سواء فى ذوقه الفنى أو مفهومه عن حرية الرأي والتعبير عنها، نظرا لاختلافها جوهريًا وظاهريًا عما يجب أن تحمله رسالة الفن للتأثير على فكر وثقافة الشعوب.

الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشأت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة.

في عام 1989 صدر القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989م لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتت