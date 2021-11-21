4 ديسمبر.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية فى قضية جديدة

حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى قضائية جديدة مقامة من لؤي دعبس، الرئيس السابق للجنة الملاكمة في نادي الزمالك، ضد المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، اتهمه خلالها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي تحمل رقم 1994 سنة 21، يتهم لؤي دعبس المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، كانت قد قررت، منذ قليل المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارته، لجلسة 28 نوفمبر الجاري للاطلاع.

وكانت المحكمة قد قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية، وأجلت المحكمة القضية لسماع المرافعة من جديد، بعدما كانت قد حجزتها للحكم، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 1451 لسنة 2021 أن المستشار مرتضى منصور سبّ وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته وعدد من اللاعبين بينهم محمود عبدالمنعم كهربا.