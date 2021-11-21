الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 ديسمبر.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية فى قضية جديدة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى قضائية جديدة مقامة من لؤي دعبس، الرئيس السابق للجنة الملاكمة في نادي الزمالك، ضد المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، اتهمه خلالها بالسب والقذف.

ووفقا لأوراق الدعوى التي تحمل رقم 1994 سنة 21، يتهم لؤي دعبس المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، كانت قد قررت، منذ قليل المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارته، لجلسة 28 نوفمبر الجاري للاطلاع. 

وكانت المحكمة قد قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية، وأجلت المحكمة القضية لسماع المرافعة من جديد، بعدما كانت قد حجزتها للحكم، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 1451 لسنة 2021 أن المستشار مرتضى منصور سبّ وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته وعدد من اللاعبين بينهم محمود عبدالمنعم كهربا.

 

محمود الخطيب رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور دعوى قضائية لؤي دعبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

متحدث «الصحة»: نسعى لتطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقًا سياسيًا لإنهاء الأزمة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية