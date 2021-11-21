في ذكرى وفاتها.. كيف أشهرت ليلى مراد إسلامها وما هو عدد زيجاتها؟

يحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى مراد التي رحلت عن عالمنا عام 1995 عن عمر ناهز 77 عاما، بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وولدت لأبوين يهوديين، ونرصد في التقرير التالي قصص إشهار إسلامها وزيجاتها.

- نشأة ليلى مراد في أسرة يهودية

ولدت ليليان إبراهيم زكي موردخاي في محافظة الإسكندرية لأبوين يهوديين، وعرفت بعد ذلك باسم ليلي مراد، والدها هو المغني والملحن زكي مراد، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية.

- بداية ليلى مراد الفنية

بدأت ليلى مراد مشوارها في سن الرابعة عشر، وكانت البداية من الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، وتطورات وذاع صيتها حتى أصبحت تغني في الإذاعة، وبعدها اتجهت إلى التمثيل واستطاعت أن تلفت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه في ذلك الوقت، وأصبحت من أشهر الفنانات، وقدمت ما يقرب من 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين وقدمت ما يقرب عن 27 فيلمًا.

- قصة إشهار إسلامها عام 1946

تزوجت ليلى من أنور وجدي، أثناء مشاركتهم سويا في فيلم ليلى بنت الفقراء، واستمر زواجهم قرابة 8 سنوات وخلال هذا الفترة أعلنت إسلامها على يد الشيخ محمود أبو العيون وتعلمت أصول الدين منه، وكان ذلك في شهر رمضان عام 1946.

- زيجات ليلى مراد

الزيجة الأولى للفنانة ليلى مراد كانت من أنور وجدي حيث تم الزوج أثناء تصوير فيلم «ليلي بنت الفقراء» واستمر زواجهم قرابة 8 سنوات.

وكانت الزيجة الثانية لها من الطيار وجيه أباظة، الذي ينتمي لأسرة عريقة، ولم يكن يرغب في الإعلان عن هذه الزيجة خوفا من غضب أسرته.

وكانت الزيجة الثالثة لها من المخرج فطين عبد الوهاب، واستمر الزواج لمدة 11 عاما وأنجبت منه أبنها زكي فطين عبد الوهاب، ثم تم الانفصال.