الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير الكويت يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت
أمير الكويت

بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد نحو أسبوع من صدور أمر أميري يقضي بالاستعانة به لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ولي العهد استقبل صباح اليوم على التوالي، كلا من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبدالعزيز السعدون والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح افتتح في 26 أكتوبر الماضي الدورة البرلمانية الجديدة، كما استقبل رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وتسلم كتاب استقالة الحكومة.

وفي 14 نوفمبر الجاري، أمر بأن تقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قدم في 8 نوفمبر الجاري استقالة حكومته لأمير البلاد، عشية جلسة برلمانية تضمن جدول أعمالها 11 استجوابا نيابيا مقدما ضد رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته.

وضمت القائمة حمد العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وأنس الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد الفارس وزيراً للنفط والكهرباء والماء، والدكتور باسل الصباح وزيراً للصحة، والدكتور أحمد الصباح وزيراً للخارجية، ومبارك الحريص وزيراً للدولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة حمادة وزيراً للمالية، وعبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور عبدالله معرفي وزيراً للدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي، وفيصل عبد الرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور نواف الياسين وزيراً للعدل.

الكويت الحكومة الجديدة ولى العهد الكويتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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