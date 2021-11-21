الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يُرحب بفريق مراجعة الجودة بـ«دراسات دسوق»

أبوزيد يستقبل وفد
أبوزيد يستقبل وفد الجودة

توجه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، اليوم الأحد، لزيارة وتفقد  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وكان في استقباله كل من الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي، عميد الكلية، والدكتور محمد محمود الصفتي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد خضرجي، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

جاء ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع كليات قطاع الوجه البحري بطنطا، للوقوف على سير العمل بها وانتظام العملية التعليمية، بجانب الاطمئنان على جاهزية كليات الفرع للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. 

تأتي زيارة نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري للكلية اليوم، في إطار استعداد الكلية وجاهزيتها لاستقبال وفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة الكلية؛ استعدادًا للحصول على شهادة الاعتماد.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة بفريق المراجعة بهيئة ضمان الجودة برئاسة الدكتور علاء الدين عبد العزيز النعناعي، وعضوية الدكتور سعيد سالم والدكتور حمدي حسانين، والدكتور معتمد سليمان، في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

كان الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، قد قال في تصريحات سابقة له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالعلم والعلماء.

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يرحب فريق مراجعة الجودة كلية الدراسات الإسلامية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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