الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سعد الحريري: لبنان أصبح دولة تقف على حدود جهنم بدلا من أن يكون جنة الشرق

سعد الحريرى
سعد الحريرى

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق ​سعد الحريري​، اليوم الأحد، إن من المحزن جدا جدا ان يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية، ومن المحزن جدا جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وسأل الحريري في تصريحات صحفية اليوم: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وأشار الحريري إلى أنه على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن يردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر.

 

لبنان سعد الحريري دولة مستقلة الطائفية فى لبنان عيد الاستقلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رفض دعوى مرتضى منصور لتفسير حكم «تعديلات لائحة الزمالك»

حبس عصابة غسلت 200 مليون جنيه 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات