سعد الحريري: لبنان أصبح دولة تقف على حدود جهنم بدلا من أن يكون جنة الشرق

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق ​سعد الحريري​، اليوم الأحد، إن من المحزن جدا جدا ان يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية، ومن المحزن جدا جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وسأل الحريري في تصريحات صحفية اليوم: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وأشار الحريري إلى أنه على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن يردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر.