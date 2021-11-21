الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكوني» يوقّع مذكرة التفاهم مع إيطاليا حول لتعزيز الأمن الغذائي لليبيا

الكوني يوقّع مذكرة
الكوني يوقّع مذكرة التفاهم مع إيطاليا

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، موسى الكوني، صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة والحكم المحلي، ومعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا، هي الأولى في إطار شراكة أوسع قصيرة وطويلة المدى، من أجل دعم مشاريع تنمية مكانية، لتعزيز الأمن الغذائي لليبيا.

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الكوني يوقّع مذكرة التفاهم مع إيطاليا

وذكر بيان  للمجلس الرئيسي الليبي أنه حضر مراسم التوقيع، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بوجناح، وسفير دولة إيطاليا في ليبيا "جوزيبي بوتشيني"، ومدير المعهد الإيطالي، ووكيلا وزارتي الزراعة والحكم المحلي، وعدد من الإدارات المختصة بالوزارتين.

واستعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، قبيل مراسم التوقيع، فرص تعزيز مشاريع التنمية المكانية في الجنوب الليبي، وسبل تفعيل المعاهدات المشتركة، حيث أكد “ الكوني”، على ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للشباب الليبي، وتوفير البدائل الملائمة لانخراطهم في المشاريع التنموية، واستثمار طاقاتهم بعيداً عن السلاح. 

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الكوني يوقّع مذكرة التفاهم مع إيطاليا

وبدوره أشاد السفير الإيطالي بتعاون السلطات الليبية، خاصة المجلس الرئاسي، في توجيه التعاون الإيطالي لما يخدم الاحتياجات الليبية ومصلحة الليبيين، مؤكداً استعداد بلاده لاستمرار تنفيذ الشراكة طويلة الأمد، التي يشكل توقيع الاتفاقية جزءا منها. 

ووعد السفير "بوتشيني" بتوفير منح دراسية وتدريبية للشباب الليبي، في تخصصات الزراعة والتنمية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين البلدين. 

كما تم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة، والتدريب المهني، والتعليم، وتعزيز الأمن الغذائي. 

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الكوني يوقّع مذكرة التفاهم مع إيطاليا
رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إيطاليا الأمن الغذائي الوحدة الوطنية جوزيبي بوتشيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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