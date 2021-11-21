عزيزتى سافو

توقَّفَت عن الحكى فجأة، نظرت فى عينى، قالت إن الكلام أرهقها، إنها تودُّ لو تسمعنى الآن أكثر، أرادت أن أحكى عن حياتى كما حكت، كنت غيرَ بارِعٍ فى ذلك، من الصعب أن أحكى عن نفسى أو مشاعرى، لم أعتد ذلك؛ رُبَّما لطبيعتى المنغلقة، أو لِنَقُل: المَحبَّة للتقوقع على ذاتها، تخيَّلتُ أننى سأحكى عن الكتابة كما أفعل فى مثل هذه المواقف، وجدتنى لا أتحدَّث عن الكتابة، ولا عن ميليسا، ولا عن أى من أزماتى، فقط ورد على بالى حكايات جدى عن أبيه «جليل» الذى كان شديدَ السُّمرَة، له عينان خضراوان حادَّتان، أطلقوا عليه منذ الصِّغَر «جليل القط» ينطقونها «چليل الجُطّ»، وُلِدَ فى سفح الجبل، وسط جماعة من القَتَلَة المأجورين، بينما لم تَجُد له الطبيعة بمثل ما أعطتهم، لم يكن قوى البنية، تناوَبَت عليه الأمراض منذ الصِّغَر، حتى إن أُمَّه ألقت به أمام باب الدار، فى مُحاوَلةٍ لتعجيل موته، الذى كانت تدرك أنه آتيه سريعًا لا محالة، لكن الولد عاش، لم يخطفه ذئب، لم يلدغه عقرب، ولم يَقضِ عليه صقيعٌ، أفلَتَ من كل الأمراض والمخاطر التى مَرَّ بها، كان له من اسمه نصيبٌ كما قالوا، وصار كالقِطِّ، بسبعة أرواح، فقط عاش ضعيف البنية، لم يمتلك قلوبهم الجسورة؛ فلا يقوى على مشاهدة الدماء، أو حتى مشاهدة العنف والقهر الذى يمارسه بعضهم تجاه بعض، سلبه الله كلَّ نقاط القوة التى يمكن أن يحترمها مُجتَمَعُه، قال خالد لو نظر أحدنا للأمور فى وقتها عن بُعد، سيقول كيف سيعيش هذا مع هؤلاء، كيف سيجد موطئًا لقدميه، كيف سيكسب رزقه، لكن ما حدث أنه حين صار شابًّا بدأت تتفتَّح لديه موهبة وحيدة، كانت سببًا فى بقائه بينهم مرفوع الرأس، فى الحقيقة كانت الموهبة بادية منذ طفولته، لكن مجتمعًا كهذا لا يراعى المواهب، ولا يلتفت لها مبكرًا، جليل كان بارعًا فى الكذب، لو سألتَه مثلًا «من أين لك كوز الذُّرة هذا؟»، لن يجيب بشكل مباشر، بل سيحكى لك حكايةً طويلة تتوه فى تفاصيلها؛ حتى تغادره مستمتعًا بالحكى، ناسيًا سؤالَكَ الأساسى، وقد تتذكَّر وتراجع ما أخبرك به جليل، لتكتشف الخدعة، وتضحك...

حين تعرَّض أحد الشباب لفتاة من عائلة أخرى بالشارع، وقت الظهيرة، صَدَّته، شعر بالإهانة؛ عصر ثديها الأيسر فى كَفِّه اليُمنى، فَرَّ مُسرِعًا قبل أن تفيق من المفاجأة، وجده جليل مهمومًا؛ أشار عليه بحكاية انتشرت فى هواء البلدة، كادت تتسبَّب فى مقتل البنت على يد أخيها! جليل حين يحكى يستطيع ببساطة أن يُبرِّئ الظالم ويدين المظلوم، تصير له دومًا اليد العليا بالحكايات...

مع الوقت والصيت صار جليل القط من مشاهير البلدة، يأتيه الرجال من كل مكان، يعرضون المشكلة فيُعطيهم الحل، حكاية يستخدمونها كإشاعة، أو كردٍّ عند المواجهة، أو يدَّخِرونها كتأمين؛ لو فعلوا كذا سنطلق حكاية جليل، صار كراوٍ مأجور، تأتيه الغِلالُ واللحوم حتى منزله، ولو حصل وواجهه أحدُ عُتاة المجرمين، كيف تجرؤ يا قط وتبيع حكاية ضدِّى لفلان، سيتساءل فى براءةٍ «أى حكاية تقصد؟»، يصمت تمامًا حتى يسمعها مُغمَضَ العينين، كأنه يتشرَّبها، أو كأنه يسمع مستمتعًا ليتعلَّم، ثم ينطق مُقلِّلًا من قدراته:

«بقى أنا أعرف أقول كده.. إحنا غَلابَة... ودى حاجة شيطانى»!

يظلُّ يحكى حتَّى يتوه الموضوع، حينها سيعود بك بإرادته لأصل سؤالك، يهديك حكايةً مضادَّة. وكلُّه بثمنه...

لم يكن ينافس جليل فى سِجِلِّ العائلة سوى عاشور، الذى اختلفت فيه الآراء؛ البعض يقول إنه أخ لجليل من أمٍّ أخرى، وآخرون يقولون إنه ابنه غير الشرعى من إحدى الغوازى، وأنه ورث عنها صوتها الذى كان مَكمَنَ قُوَّته...

كان لعاشور صوتٌ يختلف عن أى صوت يمكن أن يكون قد مرَّ بك، أو حتى مَرَّ بخيالك، قيل عنه إنه الصوت المُصدَّق، عاشور يُقنِعُكَ بأى كلام، لم يكن له حكاية منطقية مُقنِعَة كحكايات جليل، لم يكن يملك أى منطق، ولا أى حُجَجٍ، قويَّةً كانت أو ضعيفة، عاشور طيِّبٌ حَدَّ البراءة، برىء حَدَّ السذاجة، ولكنَّكَ لا تملك أمام صوته غير الانصياع والتصديق، أى شىء ينطق به عاشور يمسُّ قلبَكَ، عاشور لا يخاطب العقول، عاشور يمسُّ القلوب ويقنعها، يملؤها بيقينٍ كامل، تنازع على عاشور فيما بعد كُلُّ المُرَشَّحين للعمودية، أو لرئاسة المجالس المحلية، تنافس على عاشور الدُّعاةُ والمُبشِّرون والحاخامات؛ الكلُّ يعرف أن عاشور لو قرأ من كتاب مُقدَّس ستتبعه غالبية المستمعين، صار يقرأ من كتابك بأجر، يقرأ برنامجك الانتخابى بأجر، ويعرض أفكارك على الآخرين بأجر، قيل أيضًا إنه أنقذ جليل من ورطته حين عشق المليحة، أصحاب هذه الرواية يُرجِّحون أنهما لم يكونا سوى صديقَيْن مُتحابَّيْن، أنهما لم يتعايشا مع عالم الجريمة الذى يحيط بهما، دَعَوَا الله ذات ليلة صافية أن يسوق لهما رزقهما من مصدر آخر غير القتل والسرقة، وأن أبواب السماء كانت مفتوحةً؛ فصار جليل صاحب الحُجَّة التى تُقنِع العقول، وعاشور صاحب الصوت الذى يستميل القلوب.

حين عشق جليل المليحة وجد أن منطقه لم يعمل معها، جليل الذى يستطيع إقناع الجِنِّ فى سابع أرض، والملائكة فى سابع سماء، يقف أمام المليحة بلا منطق، فقط يشعر بقلبه يتقافز فى صدره، يكاد يفطُّ على الأرض، حدث معه عكس ما عاشه: أنَّ ما تقوله المليحة يُصدِّقه، لا يملك أمام كلامها ردًّا أو حيلة، جلس ذات يوم فى عشَّته الخوص، بجواره عاشور، ظلَّا يُدخِّنان الجوزة، حتى أتت الفكرة واضِحَةً، أملى جليل على عاشور ما يَوَدُّ قوله للمليحة، كانت غيرَ حاضِرَةٍ أمامه، كان أكثرَ حُرِّيَّة، عبَّر عن مشاعره بشكل أفضل وأكثر إقناعًا، عاشور سَرَدَ على مسامع المليحة ما قيل على لسان جليل، هنا ذابت المليحة عشقًا فى جليل القط، وحمل أوَّلُ أولادهما اسمَ عاشور، وربما كان هذا سببًا فى الخلط بين عاشور مليح الصوت، وعاشور الصغير، ابن المليحة، الذى يعشق الرقص، ولهذا قِصَّة أخرى، ربما نعود إليها فيما بعد.

جزء من رواية «عزيزتى سافو»