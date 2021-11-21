الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كرهنا الحقيقة

عيد حميدة
عيد حميدة

كرهنا الحقيقة

عشان الحقيقة

بقت شىء تقيل

وأصبحنا نهرب

يوماتى وليلاتى

ولو للمستحيل

بقينا بنعشق

سواد الحياة

ولو حتى نعشق

نخاف الوداع

وحتى لو احنا

فى يوم اتقابلنا

نخاف م الضياع

وشفنا النجوم

اللى قايدة

ف سمانا

تنور وخايفة

هجوم الشعاع

ولما السفينة

بتمشى

ف بحارنا

وترتاح للحظة

تلاقى الصراع

يحطم قلوعها

ويهجم بقسوة

ويرمى الشراع

ولو جينا نفرح

هنصبح ضحايا

ولو مرة نوصل

لخط النهاية

نخاف مرة تانية

عشان البداية

ولما اكتشفنا الحقيقة الجديدة

بقينا بنكره

أصول الحكاية

وتاهت سككنا

وغاب اللى فاكر

بأنه ف لحظة

همام أو شجاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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