كمال يحب عزة

ــ هو فاكرنى إيه؟

قالتها من بين دموعها الساقطة، وألقت رأسها على التختة، وأكملت بكاءها، شعرها ذيل الحصان النازل على ظهرها، كان يعلو ويهبط مع نشيجها.

الأبلة هالة واقفة فى مواجهة الفصل، الورقة الصغيرة المقطوعة من كراسة فى يدها، المكتوبة بخط ركيك وحروف كبيرة «أنا بحبك يا عزة... كمال»، كانت الأبلة مرتبكة وحائرة، عينها غادرت الفصل ناحية الباب المؤدى إلى الطرقة أمام الفصول، التى بعدها حديقة الزراعة، الشجيرات الصغيرة وشتل الفول والقمح والذرة.

حصة النشاط، مرة تكون مع مدرس الزراعة فى الحديقة، وتكون البنات مع معلمة الطهى والأبلة هالة معهن، يصنعن الكيك أو الأرز باللبن، وتأتى لنا بقطع الكيك أو أطباق الأرز باللبن، فيصنع لهن مدرس الزراعة باقات من الورود، ويجنى لهن البلح أو التوت أو كيزان الذرة.

وإذا كانت حصة المجالات مع مدرس النجارة، الذى يحفر بمنشار الأركيت على خشب الحبيبى أو الأبلاكاش عبارات دينية «الله أكبر.. ما شاء الله.. محمد رسول الله»، أو يحفر صورًا ومناظر للنيل أو غابات أو زهور، على قطع خشبية صغيرة، ونوزعها على البنات، اللاتى يكن فى حصة الخياطة، فيحكن لنا مع معلمة الخياطة مناديل جيب، بها زخارف ويكتبن بالتطريز لكل واحد منا الحرف الأول من اسمه على طرف المنديل، وتوزعه علينا أبلة هالة.

ثم ذهبت عينها إلى الناحية الأخرى، إلى النوافذ المطلة على أشجار الكافور الضخمة فى الحوش، وملعب كرة القدم.

كنا نلعب كرة القدم مع مدرس الألعاب، يقسمنا فريقين، والبنات يتحولن لجمهور، كل مجموعة تشجع أحد الفريقين، أو كن يلعبن الكرة الطائرة، وأبلة هالة تشارك معهن فى أحد الفريقين.

قالت الأبلة بهدوء: كلنا بنحب بعض زى الأخوات.. كلكم أخوات.. هو يقصد إنك زى أخته.

كان الفصل صامتًا، كنا مدركين أن شيئًا كبيرًا سيئًا قد حدث، وأشياء كبيرة أكثر سوءًا سوف تحدث.

كمال كان صامتًا، لا يبدو عليه الخوف أو الارتباك أو حتى الخجل، وجهه لا يعبر عن أى مشاعر، كما هى عادته، ملامحه لا تعبر عن فرح أو حزن، كلامه قليل، اندماجه معنا قليل، لم يكن غبيًا، ولم يكن متفوقًا، كان متوسطًا، لا هو من الشطار فى الأدراج الأمامية، ولا بليدًا فى الأدراج الأخيرة، كان فى الدرج الثالث، عينه مع الشطار أمامه، وأذنه مع الآخرين خلفه.

بيوتنا متناثرة حول المدرسة، فى الحصايا والحكروب وشارع الشادر ومستعمرة السكة الحديد.. كنا شبه جيران.

أبوه يمتلك شادرًا كبيرًا للخضار والفاكهة، أحيانًا فى طريق عودتنا من المدرسة يأخذنا معه، فنرى جبال البطيخ أو البرتقال وجوالات الخضار وكراتين الفاكهة.

يجلس هو على الكرسى الذى يلف وله عجل، وراء المكتب الحديدى، خلفه خزانة حديدية، بجواره ميزان القبانى الكبير، العمال ينادونه «أستاذ كمال»، ونحن الناس وأقرباؤنا ينادوننا العيال، الواحد منا «يا ولد»، خلفه صورة أبيه بوجهه المستطيل الأبيض المشرب بالحمرة، بجلباب غامق وعمامة ناصعة البياض على رأسه، وعلى كتفه شال كشمير بألوان براقة، وشاربه الكثيف، المعلم عطا الله كما يناديه العمال وكل الناس، وكمال يشبهه تمامًا، ويحب أن يجلس مكانه، كأنه يعرف أن هذا هو مكانه المقبل.

إذا زرناه فى بيته، تأتى أمه بطبق الفاكهة المتنوعة، أو أكواب العصير الطازج، وترحب بنا بلهجتها القروية وملابسها القروية، وغوايش الذهب تغطى نصف سواعدها.

نادرًا ما كنا نزوره، فهو لم يكن مندمجًا معنا.

عند طهور أخيه الصغير عمل أبوه ليلة لله، جئنا من الصباح نتفرج، رأينا الجزارين وهم يذبحون العجل السمين، ودماؤه أغرقت الشارع أمام الشادر، والطباخين وهم يعدون الطعام فى الأوانى الضخمة، فوق المواقد الكبيرة بنيرانها المتوهجة. كانت ليلة صاخبة مزدحمة بالناس، الكشافات حولت ليل الشارع الكبير إلى نهار، والسماعات الممتدة بطول الشارع تصيب بالصمم، وجاء المنشد محمد العجوز الإدفاوى، الذى يبدأ أول الليل يمدح النبى، وآخر الليل يغنى أشكرك وأرفضك ومقاطع لأم كلثوم وعبدالحليم، ورأينا الرجال يشربون البيرة، وأحدهم يسقى طفله، فيشمئز الطفل ويخرج من فمه وأنفه ريمًا ويبكى، فيضحك أبوه والذين حوله، ويدخنون الحشيش وأحدهم ينفث دخانه فى أنف حصانه، الذى كان يرقص به منذ قليل.

كنا شلة كبيرة، ربما الفصل كله شلة واحدة، جمعتنا الأبلة وقربتنا من بعضنا، مجلة الحائط خارج الفصل بجوار الباب، تجلس معنا، تقترح من يكتب آية قرآنية أو حديثًا نبويًا أو يكتب حكمة أو أبيات شعر أو يرسم صورة، والحفلات التى تقيمها فى الفصل مع مدرس الموسيقى، ترتب الفقرات، من يقرأ القرآن ومن يتلو الشعر أو يغنى أو يعزف على الآلات، ومن يلقى النكات أو يشارك فى الاسكتش التمثيلى، كانت تصنع البهجة والمرح، وجعلتنا نتشارك فى كل ذلك.

وإذا مرض أحدنا تجمعنا لنزوره فى بيته.

آنستنا أبلتنا فى العام السابق، التى كانت تعطينا واجبات منزلية كثيرة، نقضى باقى اليوم بعد المدرسة فى كتابتها، نظل نكتب حتى تتيبّس أصابعنا وظهورنا، حتى ننام على المناضد، ونستيقظ فزعين نحاول إكمال الواجبات، والذى لا يكتب تضربه على يديه بالعصا، والذى يتكرر عدم كتابته تعبطه على مؤخرته، حتى البنات كانت تعبطهن، ضربات موجعة مرعبة.

عزة كانت منكفئة على التختة، ما زالت تبكى، لما مرضت زرناها فى بيتها فى مستعمرة السكة الحديد، الأبلة وأكثر من نصف الفصل ملأوا الشقة الصغيرة، كانت هى بملابس البيت وجهها مصفرًا وذابلًا، حولها أمها وإخوتها الصغار، وجاء أبوها من عمله بالسكة الحديد بالبدلة الزرقاء، تعجب من هؤلاء الصغار الذين ملأوا بيته بالصخب والمرح.

حتى الأبلة لما غابت يومين، ذهبنا لبيتها فى شارع سعد زغلول، جلسنا على الأنتريه المذهب، كأننا ضيوف كبار، كانت الأبلة ترتدى ملابس ثقيلة وتسعل بشدة، لكنها كانت سعيدة بحضورنا، عرفتنا على ابنها وابنتها، ورأينا صورة زوجها المعار إلى الخليج، وقفنا فى الشرفة المطلة على الشارع الصاخب المزدحم بالبازارات ومحلات العطارة والسياح.

لم تترك عزة المدرسة، ولم يأت أبوها وأقاربها عند المدرسة ليضربوا كمال، ولم يترك كمال المدرسة، لا لم يحدث أى شىء من هذا.

لكن عزة ابتعدت عنا، عن الأولاد، وتبعها باقى البنات، وأصبح صفهن الملاصق للحائط بجوار الباب هادئًا وصامتًا، فقط يتهامسن معًا، وإذا فتحنا معهن أى حوار، تقول الواحدة منهن للأخرى: سيبك منهم دول أولاد.

تمت