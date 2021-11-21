الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

611 رئيس بلدية في فرنسا يدعون إلى دعم الرئيس ماكرون لولاية ثانية

ماكرون
ماكرون

ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية أن نحو 611 رئيس بلدية في فرنسا دعوا إلى دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022.

وقال رؤساء البلديات حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، إن المجتمع الفرنسي يحتاج إلى استمرارية الاستقرار، حيث أنهم يعتقدون أن تولي الرئيس ماكرون لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، ستسمح بتوفير خدمات للمواطنين بشكل أفضل في المجتمع الفرنسي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال" قد أعلن في 13 يوليو الماضي عن تاريخ تنظيم الدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث حددت الجولة الأولى من الاستحقاق الرئاسي في 10 أبريل المقبل على أن تنظم الجولة الثانية في 24 من الشهر نفسه، في حين تجرى الانتخابات التشريعية في 12 و19 من يونيو المقبل.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتخب في السابع من مايو عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر .

 

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