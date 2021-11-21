الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب» توصي باستكمال إنشاء طريق «دمياط  - عزبة البرج»

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسی، بشأن سرعة استكمال أعمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، واستخدامه كطريق بديل الطريق القديم الذي يمر داخل الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الحوادث على الطريق القديم.

وقالت النائبة رحاب موسي، مقدمة طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة لاستكمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، مشيرة إلي أن هذا الطريق سيكون شريان جديد للتنمية وخدمة المواطنين، وتخفيض الضغط علي الطريق القديم.

وأضافت موسى، أن الطريق يخدم المحافظة بالكامل وليس القري القائمة علي جانبي الطريق فقط، والطريق يعد طفرة تنموية وسيؤدي إلي زيادة عدد المشروعات المقامة، وخلق حياة جديدة وفرص تنموية بالتوازي مع الطريق القديم، كما سيخدم عدد كبير من القري المحرومة. 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ اللازم لسرعة تنفيذ هذا المقترح باستكمال إنشاء طريق دمياط  - عزبة البرج، لرفع المعاناة عن الأهالي، ووضعه في الخطة الاستثمارية للسنة المالية المقبلة، أو في حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ في أي وقت قبل ذلك، مع الرد كتابة على طلب الإحاطة وإفادة اللجنة بما سيتم اتخاذه من إجراءات.

فيما أجلت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن رفع كفاءة وتأهيل ورصف مدخلي مدينة السرو – مرکز الزرقا - محافظة دمياط، وذلك نظرا للحالة السيئة للمدخلين، وتم إخطار المحافظة بذلك، ولكن لم يكن هناك أي تحرك أو اهتمام.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب المهندس أحمد السجيني النائبة رحاب محمد موسی طريق دمياط – عزبة البرج

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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