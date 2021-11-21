البحرين والكويت تبحثان التحديات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة بالكويت الشيخ صباح شملان الصباح، التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 17 لمؤتمر حوار المنامة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين البحرين والكويت، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في التطور والنمو في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات.

وعلي صعيد أخر، أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس السبت، أن البحرين حريصة على دعم كل الجهود الدولية من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا والوفد المرافق له، في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، حيث أشار الأمير آل خليفة إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقًا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية.

كما تم- خلال الاجتماع- استعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلى أهمية حوار المنامة في تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما أكد ولي العهد ، أن مجلس التعاون الخليجي صمام أمان للمنطقة، والأمن أساس التنمية ولأجله سيتم الاستمرار في ترسيخ الجهود لمواصلة العمل المشترك في المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب مواصلة دعم الجهود والتنسيق المتكامل على كافة الصعد.