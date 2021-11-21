الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى

أمطار
أمطار

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ومناطق من الساحل الشمالي لليوم الثالث على التوالي مع موجة من البرق والرعد؛ ما أدى لتراكم المياه في الشوارع والميادين والأنفاق، والتأثير على حركة سير المشاة والسيارات.

 استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية 
وشدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء؛ للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار وسوء الأحوال الجوية، فضلًا عن ضرورة تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وكسحها وتواجد سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لسرعة سحبها وتيسير حركة المشاة والسيارات.

انتظام حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في الانعقاد بشكل دائم ومستمر؛ للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتلقي كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في تصريحات صحفية، إن حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم رغم هطول الأمطار.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال؛ حفاظًا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.
وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "المكنسة " وتستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار شديدة.

وكان أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، بجميع المصالح الحكومية، عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.

الإسكندرية الامطار الساحل الشمالى هطول الامطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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